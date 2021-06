Seyis ne demek? TDK'ya göre seyisin tanımı

Seyis atlar ile ilgilenen, atların her türlü faaliyetinden ve bakımından sorumlu olan meslek grubudur. TDK (Türk Dil Kurumu) seyis için "At bakıcısı" tanımını yapıyor.



Bu mesleği icra edenler, atların beslenmesinden, bakımından ve her türlü ihtiyacından sorumludur. Görev yaptığı yerlerde atlar ile ilgili her iş ile seyis ilgilenir. Aynı zamanda at antrenörü şeklinde de tanımlanmaktadır.

Seyis Ne İş Yapar?



Seyisin işi genel anlamı ile atlarla ilgili her iş ile ilgilenmektir. Atların bakımından seyis sorumludur. Atların beslenmesini seyis sağlamaktadır. Atları temizleme görevi seyise aittir. Aynı zamanda atların kaldığı ahırın temizlenmesi işi de seyislere aittir. Çünkü ahır atların kaldığı alandır ve atların sağlıklı kalabilmesi için temiz bir ortamda yaşamaları gerekmektedir. Atların tımarlama, eyerleme işi de seyislere aittir. Seyisler genel olarak yarış atları ile ilgilenmektedir. Bu nedenle bu atları yarışa hazırlar. Yarışta iyi bir derece alabilmesi için egzersizler yaptırır. Sabah, öğle, akşam sorumlu olduğu atları yürüyüşe çıkarır. Görüldüğü üzere atlar ile ilgili her şey seyisin sorumluluğu altındadır.

