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Seyirlik göç

#İnci Kefali#Van Gölü#Deli Çay
Seyirlik göç

Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefallerinin zorlu göç yolculuğunu izlemek isteyen yerli-yabancı turistler, Erciş ilçesindeki Deli Çay üzerinde yer alan Balık Bendi’ne akın etti.

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Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalleri, her yıl üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz’da göle dökülen tatlı sulara akın ederek yumurtalarını bırakmak için akıntıya karşı zorlu bir göç yolculuğu yapıyor. 

Geçen yıl bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle zorlu bir göç dönemi geçiren inci kefalleri, bu yıl etkili olan yağışlarla artan su debileri sayesinde yumurta bırakacakları bölgelere sorunsuz ulaşıyor. Alaska’daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek oluşturdukları güzel görüntülerle ilgi çeken inci kefalleri, Erciş ilçesindeki Deli Çay üzerinde yer alan Balık Bendi’ne de kalabalık izleyici kitlesi çekiyor. Van’ı ziyaret eden yerli yabancı turistler ile bölge sakini vatandaşlar, yılın yalnızca belli dönemlerinde görülebilen bu yolculuğu izlemek için teraslara akın ediyor. 

Seyirlik göç


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#İnci Kefali#Van Gölü#Deli Çay

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