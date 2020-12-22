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AA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 01:13 | Son Güncelleme:

Seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi

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Seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi
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Niğde'de otoyolda seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, M.Ü. idaresindeki 42 FLA 17 plakalı tırın kupa kısmı, Niğde-Pozantı-Adana Otoyolu 2 Nolu Kırkgeçit Tüneli'nde seyir halindeyken alev aldı. Kupadan alevler yükseldiğini fark eden sürücü, tünelden çıkarttığı aracını emniyet şeridine park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Niğde'nin Ulukışla ile Adana'nın Pozantı ilçesinden sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından yeninden açıldı.

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