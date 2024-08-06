Seyir halindeyken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

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Olay, akşam saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden Şaban Gürsoy (41) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanması sonrası kaldırıma çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şaban Gürsoy'a ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü Gürsoy, sağlık görevlilerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından Gürsoy'un cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

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KAHVE İÇMEYE GİDİYORMUŞ

Beyaz eşya tamirciliği yapan Şaban Gürsoy'un arkadaş ziyaretine kahve içmeye diye yola çıktığı ifade edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.