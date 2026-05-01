×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Seyir halindeyken boğazına cisim kaçtı… Moto kuryeyi polislerin ‘heimlich’ manevrası kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Moto Kurye#Trafik
Seyir halindeyken boğazına cisim kaçtı… Moto kuryeyi polislerin ‘heimlich’ manevrası kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 21:14

 KAYSERİ’de trafikte seyir halindeyken nefes borusuna cisim kaçan bir moto kurye, cadde üzerinde görev yapan polis ekiplerinin ‘heimlich’ manevrası ile hayata tutundu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberin Devamı

Kentte, bir moto kuryenin trafikte seyir halindeyken nefes borusuna bir cisim kaçtı. Bu sırada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda bir kavşakta görev yapan trafik polislerini gören moto kurye, polis ekiplerinden işaret dili ile yardım istedi. Kavşakta görev yapan polis ekipleri tarafından ‘heimlich’ manevrası ile moto kuryenin soluk borusuna kaçan cisim çıkarıldı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Seyir halindeyken boğazına cisim kaçtı… Moto kuryeyi polislerin ‘heimlich’ manevrası kurtardı

Görüntülerde, moto kuryenin seyir halinde olduğu yolda araçların kırmızı ışıkta beklediği, bu sırada moto kuryenin kavşakta görevli polis ekiplerinin yanına gelerek, işaret dili ile kendini anlatmaya çalıştığı görüldü. Kamera kaydında ayrıca, moto kuryenin boğazına cisim kaçtığını fark eden polis ekiplerinin de hızla müdahale ederek, ‘heimlich’ manevrası yaptıkları anlar yer aldı. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, “Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz” denildi.

#Kayseri#Moto Kurye#Trafik

