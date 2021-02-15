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Gündem
Adem AKALAN- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 16:38 | Son Güncelleme:

Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

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Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
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ANTALYA'da seyir halindeyken alev alan otomobil, yandı.

Kepez’de Akdeniz Sanayi Sitesi'nden şehir merkezine seyreden Mesut Cebeci idaresindeki 07 AOJ 831 plakalı otomobil, saat 14.30 sıralarında 75. Yıl Caddesi üzerine geldiğinde bagaj kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, hemen aracını yol kenarına çekip alevleri söndürmeye çalıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

 

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