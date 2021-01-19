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Gündem
Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 09:14 | Son Güncelleme:

Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi

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Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi
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SAMSUN'da seyir halindeyken alev alan otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangında, otomobilin yanındaki bir başka otomobilin ise far, tampon ve lastiği eridi.

Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi
İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında S.Y. yönetimindeki otomobil, hareket halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. S.Y. aracı park edip, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yanan otomobilin yakınındaki bir başka otomobilin ise far, tampon ve lastiği eridi. 

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