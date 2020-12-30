Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)
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Seyir halindeyken alev alan otomobil, demir yığınına döndü
DİYARBAKIR'da seyir halindeki otomobil, motor kısmından çıkan yangında hurda yığınına döndü. Yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda seyir halinde olan otomobil, motor kısmından alev aldı. Adı öğrenilemeyen sürücü, otomobili, 15 Temmuz Şehitler Parkı önünde sağa çekerek itfaiyeyi aradı. Kısa sürede otomobili saran alevler, gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Cep telefonu kamerası ile kaydedilen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.
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