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Seyir halindeki otobüs alev alev yandı

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#Yangn#Muğla#Otobüs
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 16:35

Muğla'da, seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü, yangında kullanılamaz hale geldi.

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Çanakkale'den Muğla'nın Menteşe ilçesine giden 10 HF 275 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında, saat 15.00 sıralarında, dumanlar yükseldi. Muğla-Antalya kara yolunun Sakar Geçidi'nde yangını fark eden şoför, otobüsü durdurup, yolcuları indirdi.

Seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, araçta hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Seyir halindeki otobüs alev alev yandı

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#Yangn#Muğla#Otobüs

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