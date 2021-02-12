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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 22:04 | Son Güncelleme:

Seyir halindeyken alev alan kamyondan canını zor kurtardı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde seyir halinde alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi.

D-010 kara yolu Ankara Caddesi TOKİ konutları mevkisinde seyreden Nihat Efe idaresindeki 16 ALU 379 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü Efe, aracı durdurarak durumu itfaiyeye bildirdi.

Alevlere ilk müdahaleye yolda geçen sürücüler yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın sonucunda kamyon kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeyken alev alan kamyondan canını zor kurtardı


Sürücü Efe, seyir halindeyken aracın bir anda alev aldığını fark etmesi üzerine durduğunu ve yangının büyüdüğünü belirtti.

Öte yandan, yangın bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde diğer sürücülerin yangına müdahalesi yer alıyor.

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