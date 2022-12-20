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Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

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#Muğla#Otobüs#Yangın
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 21:15

Muğla'da, seyir halindeki iken alev alan yolcu otobüsü demir yığınına döndü. 4 yolcunun olduğu otobüs tahliye edilirken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otobüsün alev alev yanması ise kameraya yansıdı.

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Olay, saat 19.30 sıralarında, Milas yolunda meydana geldi. Antalya'dan Bodrum'a gitmekte olan Mehmet Ali Mollaoğlu yönetimindeki 35 PK 072 plakalı, Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsünün motor kısmından duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek, araçtaki 4 yolcuyu tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası yolcu otobüsü demir yığınına döndü. Otobüsün alev alev yandığı anlar ise kameraya yansıdı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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#Muğla#Otobüs#Yangın

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