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Seyir halindeki yolcu minibüsü alev alev yandı

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#Yangın#Minibüs#İzmir
Seyir halindeki yolcu minibüsü alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 12:04

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, yolcu minibüsünde seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

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Gaziemir-Buca seferinin yapıldığı, 35 M 8964 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi yakınlarında alev aldı. Şoför, aracı hemen yol kenarına çekip, az sayıdaki yolcuyu tahliye etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilirken, şoför de alevleri söndürmeye çalıştı.

Seyir halindeki yolcu minibüsü alev alev yandı

İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansırken, minibüs ise kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Yangın#Minibüs#İzmir

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