Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Yıldırım Düşmesi#Gaziantep#Tramvay
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 16:07

Gaziantep'te seyir halindeki tramvaya yıldırım düştü. Yolcular tahliye edilirken, seferler bir süre durdu.

Olay, öğle saatlerinde Pancarlı Mahallesi'ndeki Burç- Adliye tramvay hattında meydana geldi. Şiddetli yağışın etkili olduğu Gaziantep'te, hareket halindeki tramvaya yıldırım düştü. Tramvaydaki yolcular tahliye edilirken, seferler bir süre durdu. Ekiplerin müdahalesi ve tramvayın hattan çekilmesi ile seferler yeniden başladı. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin, "Seyir halindeki tramvayımıza yıldırım isabet etmiş, trenlerimizde bulunan parafudur (yıldırımdan koruma) sistemi sayesinde hem aracımızda hem de yolcularımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenlik prosedürleri kapsamında yapılan teknik kontroller nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşanmış, kontrollerin tamamlanmasının ardından seferlerimiz güvenli şekilde devam etmektedir" dedi. 

OLAY KAMERADA 

Gaziantep’te seyir halindeki tramvaya yıldırım düştüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tramvayın duraktan yolcu aldıktan sonra hareket ettiği, bir süre sonra da dumanlar yükseldiği görüldü.

Seyir halindeki tramvaya yıldırım düştü

 

 

