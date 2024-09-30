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Seyir halindeki TIR'ın içine giren arı aracın devrilmesine neden oldu

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#Samsun#TIR#Kaza
Seyir halindeki TIRın içine giren arı aracın devrilmesine neden oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 14:09

Samsun'da aracıyla seyir halindeyken boynunu arı sokan tır sürücüsü viyadük girişinde aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanarak hastanelik oldu.

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Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun 19 Mayıs Stadyumu karşısı viyadük üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Sağır idaresindeki 61 AEG 258 plakalı mısır sılajı yüklü tır, seyir halindeyken sürücüsünün boynunu arı sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarpıp yol ortasına devrildi.

Seyir halindeki TIRın içine giren arı aracın devrilmesine neden oldu

Tırın kasasında bulunan mısır silajları ise yola saçıldı. Kazada yaralanan tır sürücüsü Serdar Sağır ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Seyir halindeki TIRın içine giren arı aracın devrilmesine neden oldu

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Tır sürücüsü seyir halindeyken araç içinde boynunu arı sokması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi. Kaza sonrası viyadük üstü araç trafiğine kapanırken, polis trafik akışını yan yoldan sağladı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Seyir halindeki TIRın içine giren arı aracın devrilmesine neden oldu

Seyir halindeki TIRın içine giren arı aracın devrilmesine neden oldu

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#Samsun#TIR#Kaza

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