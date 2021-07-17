Seyir halindeki TIR alev aldı

İddiaya göre, Necati Reis'nin kullandığı 41 B 3907 plakalı saman yüklü TIR, seyir halindeyken balatalarından kıvılcım çıkmaya başladı. Yangını fark eden sürücü TIR'ı durdurarak kupa ile dorseyi ayırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürülürken TIR'ın dorse bölümü kullanılamaz hale geldi.

TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI

Yangın nedeniyle, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

SÜRÜCÜ YAŞANANLARI ANLATTI

Yangının balataların sıkışmasından dolayı çıktığını söyleyen Necati Reis, “Balatalar sıktı, durdum, gevşettim. Bir kilometre gittim. Baktım kıvılcım çıkıyor. Söndürmeye çalıştım ama fayda etmedi hiçbir şey. Tutuştu, yardım ettiler dorseyi kurtardık, kafayı işte. Tekirdağ, Çorlu'dan geliyordum İzmit'e saman götürüyordum" dedi.

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