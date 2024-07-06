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Seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahlarla ateş açıldı: 3'ü ağır 6 yaralı

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#Diyarbakır#Bingöl#JASAT
Seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahlarla ateş açıldı: 3ü ağır 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 04:58

Bingöl karayolunda seyir halindeki otomobile, başka bir otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır - Bingöl karayolunun 28’inci kilometresinde meydana geldi. Seyir halindeki 07 AUD 321 plakalı otomobile, plakası belirlenemeyen bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Olayda, otomobilde bulunan 1’i çocuk, 1’i kadın toplam 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN 3’ÜNÜN DURUMUNUN AĞIR

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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#Diyarbakır#Bingöl#JASAT

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