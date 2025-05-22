×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı, sürücü ölümden döndü

Güncelleme Tarihi:

#Otomobil Kazası#Araçta Yangın#Bingöl
Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı, sürücü ölümden döndü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 10:28

Bingöl’ün Genç ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Araçtan çıkan dumanları fark eden sürücü, ölümden döndü.

Haberin Devamı

Bingöl’ün Genç ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, söndürüldü. Olay, dün Genç ilçesine bağlı Sürekli köyü yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 12 AJ 875 plakalı otomobilin, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

SÜRÜCÜ SON ANDA FARK ETTİ 

Sürücü, aracı yol kenarında durdurarak itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Otomobil Kazası#Araçta Yangın#Bingöl

BAKMADAN GEÇME!