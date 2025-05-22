Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı, sürücü ölümden döndü

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Bingöl’ün Genç ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, söndürüldü. Olay, dün Genç ilçesine bağlı Sürekli köyü yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 12 AJ 875 plakalı otomobilin, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

SÜRÜCÜ SON ANDA FARK ETTİ

Sürücü, aracı yol kenarında durdurarak itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.