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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 07.05.2020 - 15:35,Son Güncelleme:

Seyir halindeki otomobil yandı

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Seyir halindeki otomobil yandı
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ANTALYA'da seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu alev alev yandı. Can kaybı yaşanmazken araç kullanılmaz hale geldi.

Olay saat 12.00 sıralarında Aksu ilçesi Isparta Karayolu üzerinde meydana geldi. Isparta yönüne giden M.Ö'nun kullandığı otomobil, motor kısmından alev aldı. Otomobili sağa çekip park eden sürücü, 112 Acil'i arayıp yardım istedi. Büyük bölümü yanan otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Araçtan kopan parçalar ise çevreye savruldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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