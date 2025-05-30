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Seyir halindeki otomobil tarandı: 3 ölü 3 yaralı

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#İzmir#Torbalı#Kaza
Seyir halindeki otomobil tarandı: 3 ölü 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 07:00

İzmir’in Torbalı Ayrancılar Mahallesi’nde dün saat 16.30 sıralarında, cezaevindeki yakınlarını ziyaretten dönen Adnan Özdemir’in kullandığı seyir halindeki otomobile K.K. tarafından av tüfeği ve tabancayla ateş açıldı.

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Otomobilde bulunanlar arasında Adnan Özdemir, Abdullah Altun ve Fatma Altun olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayda Miraç Altun, Ahmet Özdemir ve Ayşe Özdemir ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından cinayet zanlısı K.K. jandarma ekiplerince saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

 

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#İzmir#Torbalı#Kaza

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