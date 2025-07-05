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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

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#Otomobil Yangını#Fatih#İtfaiye Müdahalesi
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 17:24

Fatih'te seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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Yangın, saat 14.00 sıralarında Kennedy Caddesi'nde seyir halinde olan 34 FIE 905 plakalı otomobilde çıktı. Zeytinburnu istikametinde ilerleyen otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracını otobüs durağına çekti.

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, otomobilin motor bölümünden alevler yükseldi.
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken demir yığınına dönen araç çekiciyle kaldırıldı.

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#Otomobil Yangını#Fatih#İtfaiye Müdahalesi

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