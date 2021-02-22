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Gündem
Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 22.02.2021 - 16:01 | Son Güncelleme:

Seyir halindeki otomobil alev alıp, yandı

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Seyir halindeki otomobil alev alıp, yandı
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BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü.

Seyir halindeki otomobil alev alıp, yandı
Bursa’dan İstanbul’a giden Cemil Doğan idaresindeki 16 CUR 70 plakalı otomobilin motor bölümü, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi geçişinde alev alarak, yanmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek, araçtan indi. Motor bölümünde başlayan yangın, kısa sürede otomobili sardı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak otomobil yanarak küle döndü. Jandarma, soruşturma başlattı.

 

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