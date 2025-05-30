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İstanbul'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı, yolda uzun kuyruklar oluştu

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#İstanbul#Otomobil Yangını#İtfaiye Müdahalesi
İstanbulda seyir halindeki otomobil alev alev yandı, yolda uzun kuyruklar oluştu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 18:02

İstanbul'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yolda uzun kuyruklar oluştu.

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İstanbul Ataşehir'de seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI 

Yangın, saat 16.00 sıralarında Site Mahallesi Çamlıca Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki otomobilde çıktı. 34 MMC 653 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İstanbulda seyir halindeki otomobil alev alev yandı, yolda uzun kuyruklar oluştu

Alevlerin kısa sürede büyümesiyle çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

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YOLDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak bağlantı yolunu trafiğe kapattı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

 

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#İstanbul#Otomobil Yangını#İtfaiye Müdahalesi

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