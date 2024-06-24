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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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#Aydın#Kuyucak#Yangın
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 15:57

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobilin sürücüsü Nusret Yakut yaralandı.

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Denizli'den Aydın'ın Nazilli ilçesi yönüne giden Nusret Yakut'un kullandığı 20 U 7147 plakalı otomobil, saat 14.00 sıralarında Kuyucak ilçesi Arslanlı Mahallesi yakınlarına geldiğinde motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Yaralanan Yakut, aracı durdurup indi.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken otomobil, kullanılamaz hale geldi. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Yakut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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Öte yandan, yangın nedeniyle trafiğe kapanan Denizli-Aydın kara yolu ekiplerin çalışmasının ardından 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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#Aydın#Kuyucak#Yangın

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