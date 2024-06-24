Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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Denizli'den Aydın'ın Nazilli ilçesi yönüne giden Nusret Yakut'un kullandığı 20 U 7147 plakalı otomobil, saat 14.00 sıralarında Kuyucak ilçesi Arslanlı Mahallesi yakınlarına geldiğinde motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Yaralanan Yakut, aracı durdurup indi.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken otomobil, kullanılamaz hale geldi. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Yakut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Öte yandan, yangın nedeniyle trafiğe kapanan Denizli-Aydın kara yolu ekiplerin çalışmasının ardından 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.