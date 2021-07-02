Seyir halindeki otomobil, alev alev yandÄ±
MuÄŸla'nÄ±n merkez ilÃ§esi MenteÅŸe'de, seyir halindeyken motor kÄ±smÄ±ndan alev alan otomobil, kullanÄ±lamaz hale geldi. YangÄ±n,Â itfaiye ekiplerince sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â
MenteÅŸe'den KarabaÄŸlar YaylasÄ± yÃ¶nÃ¼ne gidenÂ Nihat Polat (49)Â yÃ¶netimindeki 48 AS 571 plakalÄ± otomobil, saat 13.30 sÄ±ralarÄ±nda, motor kÄ±smÄ±ndan alev aldÄ±.
Hemen otomobilden inen Polat, 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ni arayÄ±p, yardÄ±m istedi. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangÄ±na kÄ±sa sÃ¼rede mÃ¼dahale ederken, polis ekipleri de yolu kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine trafiÄŸe kapattÄ±. YangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼Â otomobil, kullanÄ±lamaz hale geldi.Â
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