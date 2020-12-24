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Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 10:48 | Son Güncelleme:

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, seyir halindeki otomobil alev aldı. Sürücünün yol kenarına çektiği otomobil itfaiye ekibi tarafından söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinden Aydın'ın Didim ilçesine gitmek için 09 KZ 402 plakalı otomobille yola çıkan Kamil Eroğlu, dün saat 18.30 sıralarında, Aydın- Denizli kara yolu Dallıca Kavşağı'na geldiği sırada, otomobilinin motor kısmından duman yükseldiğini fark etti. Aracını yol kenarına çeken Eroğlu, dışarı çıkıp, itfaiyeye haber verdi. Alevlerin sardığı otomobil itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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