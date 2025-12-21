×
Seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Güncelleme Tarihi:

#Yangın#Otobüs Kazası#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 13:57

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Ankara- Eskişehir kara yolunun Polatlı ilçesi yakınlarında bugün öğle saatlerinde Başkent Turizm'e ait seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek yolcuları indirdi.

Alevler kısa sürede büyüyerek otobüsü tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Güvenlik gerekçesiyle yolun bir bölümünde trafik kontrollü olarak sağlandı. 

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 

