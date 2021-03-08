Seyir halindeki otobüs alev alev yandı!

Mardin’den Ankara’ya gitmek üzere yola çıkan Salih Karadağ yönetimindeki 47 NC 800 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden Karadağ, otobüsü sağa çekip, içindeki 32 yolcunun tahliyesini sağladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.



Otobüs kullanılmaz hale gelirken, yolcular başka bir yolcu otobüsüyle yoluna devam etti.