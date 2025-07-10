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Seyir halindeki otobüs alev aldı! 38 yolcuyu tahliye edildi

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#Otobüs Yangını#Anadolu Otoyolu#Ulaşım Aksaklığı
Seyir halindeki otobüs alev aldı 38 yolcuyu tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 21:37

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki otobüs alev aldı. Yangın nedeniyle İstanbul istikametinde aksamalar yaşandı.

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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. 

Seyir halindeki otobüs alev aldı 38 yolcuyu tahliye edildi

Giresun'dan İstanbul'a giden D.A.H'nin kullandığı 20 AOR 002 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı, Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde alev aldı.

38 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

Durumu fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek 38 yolcuyu tahliye etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, Düzce ve Kaynaşlı'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışması nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

 

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#Otobüs Yangını#Anadolu Otoyolu#Ulaşım Aksaklığı

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