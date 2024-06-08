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Seyir halindeki motor yat alev alev yandı

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Datça#Motor Yat
Seyir halindeki motor yat alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 00:51

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında seyir halindeyken alev alan motor yat, kıyıya çarptı. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekipleri tarafından makiye sıçramadan söndürülen yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, akşam saatlerinde Datça ilçesi açıklarında meydana geldi. Seyir halindeki motor yat, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, kontrolden çıkan motor yat, kıyaya çarptı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kıyıda yanmaya devam eden motor yattaki alevleri makiye sıçramadan kontrol altına alarak, söndürdü. 

Olayda yaralanan olmazken, motor yatın yandığı o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Seyir halindeki motor yat alev alev yandı

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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#Muğla#Datça#Motor Yat

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