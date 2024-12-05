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Seyir halindeki metrobüsten düşen yolcu konuştu... Olayın nasıl olduğunu böyle anlattı | 'Aklıma gelse kapıda durmazdım'

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#İstanbul#Metrobüs#Kaza
Seyir halindeki metrobüsten düşen yolcu konuştu... Olayın nasıl olduğunu böyle anlattı | Aklıma gelse kapıda durmazdım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 09:47

Esenyurt'ta seyir halindeyken yerinden çıkan rögar kapağının çarpması sonucu kırılan metrobüs kapısından yola düşerek yaralanan Emrah Aytiş(34), "10 milyonda bir insanın başına gelmeyecek bir şey benim başıma geldi" dedi.

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Esenyurt'ta 3 Aralık günü saat 15.00 sıralarında Saadetdere mevkiinde Beylikdüzü istikametine giden metrobüs, üzerinden geçtiği rögar kapağının yerinden çıkarak fırlaması sonucu kaza yaptı. Araca çarpan rögar kapağı metrobüsün kapısına çarparak, kırdı.

Seyir halindeki metrobüsten düşen yolcu konuştu... Olayın nasıl olduğunu böyle anlattı | Aklıma gelse kapıda durmazdım

Bu sırada araç içerisinde kapıya yaslanarak yolculuk eden 2 çocuk babası Emrah Aytiş(34) yola düşerek yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından omzu ve kolu alçıya alındıktan sonra taburcu edilen Aytiş, yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Seyir halindeki metrobüsten düşen yolcu konuştu... Olayın nasıl olduğunu böyle anlattı | Aklıma gelse kapıda durmazdım

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'YERE FIRLADIM'

Kaza anını anlatan Emrah Aytiş, "Bakırköy'de metrobüse bindim, evime gidiyordum. Saat 14.30'da bindim. 15.00'da Saadetdere durağına yakın bir yerde, metrobüs seyir halindeyken rögar patladı.

Seyir halindeki metrobüsten düşen yolcu konuştu... Olayın nasıl olduğunu böyle anlattı | Aklıma gelse kapıda durmazdım

Alttan bir patlama oldu. Bilmiyorum artık nasıl bir şey olduğunu. Ondan sonra her iki kapı patladı. Kapı patlayınca çıktı yerinden, ben de o esnada yere fırladım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum.

Seyir halindeki metrobüsten düşen yolcu konuştu... Olayın nasıl olduğunu böyle anlattı | Aklıma gelse kapıda durmazdım

35-40 dakikaya yakın ambulans bekledim. Sonra ambulans beni aldı hastaneye götürdü. Aklıma gelseydi kapıda durmazdım. Orada durmazdım. İnsanın aklına gelmez daha doğrusu böyle bir şey olacağı. İnecektim, kapıya yanaştım.

Seyir halindeki metrobüsten düşen yolcu konuştu... Olayın nasıl olduğunu böyle anlattı | Aklıma gelse kapıda durmazdım

İnmek için biliyorsunuz metrobüs çok kalabalık, eğer kapıya gelmesen o durağı kaçırıyorsun. Başka bir durağa gidiyorsun. Ondan dolayı mecbur kapıya geldim. O an telefon da elimdeydi. Böyle büyük bir patlama olunca tutamadım kendimi. Direkt gittim zaten" dedi.

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Seyir halindeki metrobüsten düşen yolcu konuştu... Olayın nasıl olduğunu böyle anlattı | Aklıma gelse kapıda durmazdım

'İNSANIN BAŞINA GELMEZ, BENİM BAŞIMA GELDİ'

Vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştuğunu belirten Aytiş, "Evime gidecektim, orada inemedim. Belimde bir kırık şüphesi var. Kolumda ezilme var. Ayağımda da çatlak var. 10 milyonda bir insanın başına gelmeyecek bir şey benim başıma geldi. Allah kimseye yaşatmasın. İyileştiğimde şikayetçi olacağım. Metrobüs bir de çok hızlıydı" diye konuştu. 

Seyir halindeki metrobüsten düşen yolcu konuştu... Olayın nasıl olduğunu böyle anlattı | Aklıma gelse kapıda durmazdım

Seyir halindeki metrobüsten düşen yolcu konuştu... Olayın nasıl olduğunu böyle anlattı | Aklıma gelse kapıda durmazdım

 

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#İstanbul#Metrobüs#Kaza

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