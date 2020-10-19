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Haber Giriş: 19.10.2020 - 10:22 | Son Güncelleme:

Seyir halindeki kamyonetin kasasında şok görüntü!

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Seyir halindeki kamyonetin kasasında şok görüntü!
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Bursa’da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler "Bu kadarına da pes" dedirtti. Kamyonet kasasında taşınan piknik masasına karşılıklı oturan 2 kişi, tavla atmayı da ihmal etmedi.

İlginç görüntü yakın çevre yolunda yaşandı. Bir vatandaş kamyonetin kasasındaki kişileri görüntüledi. Yolda ilerleyen kamyonetin kasasındaki piknik masasında karşılıklı 2 kişinin oturduğu dikkatlerden kaçmadı. İki kişinin tavla oynaması "bu kadarına da pes" dedirtti.

2 kişinin oyunu ise saniye saniye arkasından gelen otomobildeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Seyir halindeki kamyonetin kasasında şok görüntü

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