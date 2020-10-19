İHA
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Seyir halindeki kamyonetin kasasında şok görüntü!
Bursa’da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler "Bu kadarına da pes" dedirtti. Kamyonet kasasında taşınan piknik masasına karşılıklı oturan 2 kişi, tavla atmayı da ihmal etmedi.
İlginç görüntü yakın çevre yolunda yaşandı. Bir vatandaş kamyonetin kasasındaki kişileri görüntüledi. Yolda ilerleyen kamyonetin kasasındaki piknik masasında karşılıklı 2 kişinin oturduğu dikkatlerden kaçmadı. İki kişinin tavla oynaması "bu kadarına da pes" dedirtti.
2 kişinin oyunu ise saniye saniye arkasından gelen otomobildeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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