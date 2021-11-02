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Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü

#Kamyon#Yangın#İstanbul
Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü

İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki kamyon alev alev yandı. Alev topuna dönen kamyona müdahale eden ekipler yangını tamamen söndürdü.

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Edinilen bilgiye göre sürücü Hayrettin Dağlı, 34 UU 3310 plakalı kamyon ile seyir halindeyken Süleyman Demirel Bulvarı Demirciler Sanayi Sitesi önünde kamyonun motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Yol ortasında kamyonunu durdurmak zorunda kalan Hayrettin Dağlı motor kaputunu açarak alevlere müdahale etmek istedi. Dağlı'nın müdahalesine rağmen alevler sürücü kabinine sıçradı. 

Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü


İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Alev topuna dönen kamyona müdahale eden ekipler yangını tamamen söndürdü. Motor bölümü ve sürücü kabini tamamen yanan kamyon kullanılamaz hale geldi. Yol ortasında yanan kamyon nedeniyle TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Süleyman Demirel Bulvarı'na bağlanan yollarda trafik yoğunluğu yaşandı. 

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#Kamyon#Yangın#İstanbul

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