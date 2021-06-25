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Gündem
Sezgin ÖZDEMİR-DHA
Haber Giriş: 25.06.2021 - 02:23 | Son Güncelleme:

Seyir halindeki kamyon alev aldı

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Seyir halindeki kamyon alev aldı

Denizli'nin Çameli ilçesinde, seyir halindeki hafriyat kamyonunun motor kısmı alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Cevizli Araplar rampası mevkisinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonunun motor kısmı, bilinmeyen nedenle alev aldı.

Sürücü kamyonu durdurup inerken, alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında alev topuna dönen kamyon kullanılamaz hale gelirken, karayolundaki ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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