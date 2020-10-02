MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSeyir halindeki hafriyat kamyonu yandı
GeriGündem Seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 00:33 | Son Güncelleme:

Seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı. Yanan kamyonu itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesinde seyir halindeki çimento yüklü hafriyat kamyonu, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bir anda alevler içresinde kalan hafriyat kamyonuna ilk müdahaleyi oradan geçen beton mikseri müdahale etti. Beton mikserine yakında bulunan Çatalzeytin Devlet Hastanesinin personelinin de destek vermesiyle yanan hafriyat kamyonu söndürüldü. Bir süre sonra olay yerine gelen Çatalzeytin itfaiye ekipleri, yanan hafriyat kamyonuna müdahale ederek soğutma çalışmasında bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle