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Seyir halindeki balıkçı teknesinde 120 kaçak göçmen yakalandı

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#Balıkesir#Erdek#Kaçak Göçmen
Seyir halindeki balıkçı teknesinde 120 kaçak göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 14:13

Balıkesir'in Erdek ilçesinde ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, ilçe açıklarında durdurulan balıkçı teknesinde, 120 kaçak göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ihbar sonrası Marmara Denizi Erdek açıklarında seyreden bir balıkçı teknesine operasyon düzenledi. Kapıdağ Yarımadası'nın kuzeyinde durdurulan teknede, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 120 kaçak göçmen yakalandı. Tekne kaptanı gözaltına alınırken, Suriye ve Afgan uyruklu kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Seyir halindeki balıkçı teknesinde 120 kaçak göçmen yakalandı

Buradaki işlemlerinin ardından Erdek Kapalı Spor Salonu'na getirilen kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi. Soruşturma sürüyor. 

Seyir halindeki balıkçı teknesinde 120 kaçak göçmen yakalandı

 

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#Balıkesir#Erdek#Kaçak Göçmen

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