İstanbul'da trafikte bir tuhaf kavga! Seyir halindeki aracın sürücüsü motosikletliyi tokatladı

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Olay, D-100 karayolu Göztepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan 2 motosikletli ile hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Yol boyunca devam eden tartışmada hafif ticari araç sürücüsü, otomobilini, motosikletlilerin üzerine kırdı.

Duruma sinirlenen motosikletli de araca yakınlaştı. Hafif ticari aracın içindeki kişi, camdan uzanarak, yakınına gelen motosikletlinin kaskına tokat attı.

Motosikletli, kendisine tokat atan sürücünün peşini bırakmadı. Bir süre devam eden kovalamacının ardından sürücü motorundan indi.

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Yaya olarak hafif ticari aracı kovalayan motosiklet sürücüsü, araca peş peşe yumruk attı. Hafif ticari aracı takip eden motosikletli, akaryakıt istasyonunda duran sürücüye uçan tekme attı. Yaşanan kovalamaca ve kavga kask kamerasına saniye saniye yansıdı.