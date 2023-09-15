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İstanbul'da trafikte bir tuhaf kavga! Seyir halindeki aracın sürücüsü motosikletliyi tokatladı

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#İstanbul#Kadıköy#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 17:07

İstanbul'da Kadıköy D-100 Karayolunda motosikletliler ile hafif ticari araç sürücüsü arasında ilginç bir kavga yaşandı. İddiaya göre hafif ticari araç ile 2 motosikletli arasında seyir halindeyken tartışma çıktı. Yol boyunca devam eden tartışmada seyir halindeki araç sürücüsü motosikletlinin kaskına tokat atıp kaçtı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

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Olay, D-100 karayolu Göztepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan 2 motosikletli ile hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Yol boyunca devam eden tartışmada hafif ticari araç sürücüsü, otomobilini, motosikletlilerin üzerine kırdı.

İstanbulda trafikte bir tuhaf kavga Seyir halindeki aracın sürücüsü motosikletliyi tokatladı

Duruma sinirlenen motosikletli de araca yakınlaştı. Hafif ticari aracın içindeki kişi, camdan uzanarak, yakınına gelen motosikletlinin kaskına tokat attı.

İstanbulda trafikte bir tuhaf kavga Seyir halindeki aracın sürücüsü motosikletliyi tokatladı

Motosikletli, kendisine tokat atan sürücünün peşini bırakmadı. Bir süre devam eden kovalamacının ardından sürücü motorundan indi.

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İstanbulda trafikte bir tuhaf kavga Seyir halindeki aracın sürücüsü motosikletliyi tokatladı

Yaya olarak hafif ticari aracı kovalayan motosiklet sürücüsü, araca peş peşe yumruk attı. Hafif ticari aracı takip eden motosikletli, akaryakıt istasyonunda duran sürücüye uçan tekme attı. Yaşanan kovalamaca ve kavga kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbulda trafikte bir tuhaf kavga Seyir halindeki aracın sürücüsü motosikletliyi tokatladı

İstanbulda trafikte bir tuhaf kavga Seyir halindeki aracın sürücüsü motosikletliyi tokatladı

İstanbulda trafikte bir tuhaf kavga Seyir halindeki aracın sürücüsü motosikletliyi tokatladı

 

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#İstanbul#Kadıköy#Kavga

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