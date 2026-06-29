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Seyir halindeki araç alev topuna döndü

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#Bursa#Otomobil Yangını#Araç Yangını
Seyir halindeki araç alev topuna döndü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2026 04:23

Bursa'da seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi kameraya yansırken, olayda yaralanan olmadı.

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Yangın, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Yakup Aktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner K. idaresindeki 80 GS 994 plakalı otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, araçtan inerek 112'ye bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

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Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan olayda yaralanma olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

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#Bursa#Otomobil Yangını#Araç Yangını

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