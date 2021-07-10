MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSeyir halindeki araç alev topuna döndü!
GeriGündem Seyir halindeki araç alev topuna döndü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mustafa ESEN - Cengiz Çoban/DHA
Haber Giriş: 10.07.2021 - 20:41 | Son Güncelleme:

Seyir halindeki araç alev topuna döndü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seyir halindeki araç alev topuna döndü!

Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir otomobil, alev alev yandı. Otomobilde bulunan aile son anda otomobili terk ederken, yangın nedeniyle D-100 Karayolu'nun trafiği kilitlendi.

Levent Demirci'nin kullandığı otomobil, seyir halindeyken motor kısmı alev alarak yanmaya başladı. Otomobilde bulunan Levent Demirci ve ailesi otomobili kısa sürede terk ederken, otomobil alevlere teslim oldu. Yangına ters şeritten gelen Ünalan İtfaiye ekipleri müdahale etti. Bu sırada karayolunun trafiği polis tarafından kapatıldı. Otomobildeki alevler itfaiye tarafından söndürülürken, yol tekrar trafiğe açıldı.

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Otomobilin sürücüsü Levent Demirci, "Bir ses geldi. Sonra arabayı çektim, yanmaya başladı. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Arabada eşim vardı, ailem vardı. Çok şükür. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.

Olayı gören Özgür İlhan, "Ben yaklaştığımda arabanın önü yanıyordu. İtfaiye şurada sıkışmış. Geldi ama itfaiye bir türlü iskeleleri açamadı. Araba komple yandıktan sonra açtı. İş işten geçmişti" şeklinde konuştu.

Seyir halindeki araç alev topuna döndü


Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi