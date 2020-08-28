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Haber Giriş: 28.08.2020 - 09:20 | Son Güncelleme:

Seyir halinde şoke eden görüntü!

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Seyir halinde şoke eden görüntü!
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İstanbul-Tekirdağ yolunda bir vatandaşın bacağını camdan sarkıtarak otomobil sürmesi görenleri hayrete düşürdü.

Olay, İstanbul-Tekirdağ karayolu üzeri Marmaraereğilisi Sultanköy mevkisinde kameralara takıldı.

İstanbul-Tekirdağ yolunda seyir halinde bulunan bir sürücü, bacağını camdan sarkıtarak otomobil sürmesi başka bir sürücünün cep telefonu kamerasında yansıdı. O anları gören diğer sürücü ve yolcular hayretler içerisinde kalırken, camdan bacağını sarkıtıp yolculuk yapan trafik magandası hiç kimseye aldırış etmeden yolunda ilerlemeye çalıştı.

Seyir halinde şoke eden görüntü

İstanbul yolunda şoke eden görüntü, kameranın kapanmasıyla gözlerden kaybolurken, bacağını sarkıtarak araç süren sürücünün akıbeti bilinmiyor.

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