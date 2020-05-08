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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 08.05.2020 - 09:17,Son Güncelleme:

Seyir halinde dorsesi tutuşan TIR, alev topuna döndü

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Seyir halinde dorsesi tutuşan TIR, alev topuna döndü
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken alev alan TIR, kullanılmaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde TEM yolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Yusuf Kalkan yönetimindeki 36 FH 268 plakalı TIR'ın dorse kısmı seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Dorsedeki alevleri fark eden Kalkan, TIR'ı güvenlik şeridine park edip, durumu itfaiyeye bilirdi. Dorse kısmında başlayıp, TIR'ın motor kısmına da sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan TIR, kullanılmaz hale geldi.

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