MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSeyir halinde direksiyonu bıraktı, dans etti! Büyük tepki...
GeriGündem Seyir halinde direksiyonu bıraktı, dans etti! Büyük tepki...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 14.02.2020 - 14:04,Son Güncelleme:/

Seyir halinde direksiyonu bıraktı, dans etti! Büyük tepki...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seyir halinde direksiyonu bıraktı, dans etti! Büyük tepki...

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobille seyir halindeyken direksiyonu bırakıp dans ettiği görüntülerle, direksiyonun kontrolünü kızına verdiği videoyu sosyal medyada paylaşan sürücüye tepki yağdı.

Suruç ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen ismi öğrenilmeyen sürücü, Şanlıurfa- Gaziantep arasında yaptığı otomobil yolculuğunda direksiyonu bırakarak yola devam etti.

Araçta çalan müzikle dans eden sürücü o anları ise görüntüleyerek sosyal medyaya yükledi.

Seyir halinde direksiyonu bıraktı, dans etti Büyük tepki...

Görüntülerde ‘önemli olan elsiz araba kullanmak’ diyen sürücünün başka görüntülerinde ise kucağında taşıdığı küçük kızına direksiyonu bıraktığı görüldü.

Seyir halinde direksiyonu bıraktı, dans etti Büyük tepki...

Olası bir kazaya davetiye çıkaran sürücünün videolarına ise sosyal medyadan tepki yağdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle