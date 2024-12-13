Şeyhin kaçak kuşları havalimanından geçemedi

Haberin Devamı

Avcılara yaptıkları yardımlarla sembolleşen ve avını yakalamak için dikey dalış esnasında 390 kilometreye varan uçuş hızlarıyla dünyanın en hızlı kuşu unvanını koruyan gökdoğanlar (Falco Peregrinus) kaçakçıların hedefi oldu. İstanbul’a gelen yabancı uyruklu iki kişi büyük bir ahşap kafese koydukları 10 gökdoğanı yurtdışına kaçırmak amacıyla İstanbul Havalimanı’na götürdü. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibinde olduklarından habersiz yollarına devam eden kaçakçılar, X-Ray cihazlarından geçtikten kısa süre sonra durduruldu. Kafesi dikkatlice açan polis ekipleri, ülkemizde endemik tür olarak kabul edilen ve satışı yasak olan 10 gökdoğan kuşunu seyahat esnasında korkmamaları için gözleri bağlanmış halde ele geçirdi.

Haberin Devamı

Şüphelilere yapılan ilk sorguda, “Kuşları yurtdışında satmak için götürüyorduk. Arap bir şeyhle anlaşmıştık 80-100 bin dolar arasında satmayı planlıyorduk” dediği öğrenildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken 10 yırtıcı kuş koruma altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.