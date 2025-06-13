Seyhan ve Ceyhan Belediyeleri'nin başkan vekilleri seçilecek

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Adana Valiliği, görevden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın yerine 17 Haziran'da başkan vekili seçimleri yapılacağını açıkladı.

VALİLİK’TEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında; Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, haklarında verilen tutuklama kararları ve İçişleri Bakanlığı olurları doğrultusunda geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu gereği, Seyhan Belediye Meclisi, yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 17 Haziran günü saat 14.00'te Seyhan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda toplanması, Ceyhan Belediye Meclisinin ise, yeni belediye başkan vekilini belirlemek üzere 17 Haziran günü saat 14.00'te Murat Göğebakan Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda toplanması valiliğimizce uygun görülmüştür" denildi.