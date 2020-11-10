Yeşim Salkım'ın aldığı kararı bozan Seyhan Soylu'ya hapis şoku!
Sanatçı Yeşim Salkım’ın aldığı koruma kararına rağmen, hakkında paylaşımlarda bulunmaya devam eden Sisi lakaplı Seyhan Soylu’ya yönelik 4 günlük tazyik hapsi cezası verildi. Soylu’nun karar itiraz etme hakkı var. İtiraz ret edilirse Soylu 4 gün cezaevine girecek.
Sanatçı Yeşim Salkım, geçen Ağustos ayında Murat Övüç ve Seyhan Soylu hakkında 2 aylık tedbir kararı almıştı. Karar, ikilinin Salkım’a yönelik herhangi paylaşımda bulunmamalarını da kapsıyordu. Ancak karara rağmen Soylu, Salkım hakkında sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunmaya video yayınlama devam etti.
Paylaşımların birinde Soylu isim vermeden “… Kızının yuvasını da yıkmışsın gergin yosma” dedi. Bu video sonrası başka videolarda da Salkım’a yönelik benzer ifadeler kullanıldı.
‘GERGİN YOSMA’YI BAŞKALARI İÇİN DEDİM
Salkım’ın avukatları Soylu’nun tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesi ise mahkemeye başvurdu. İstanbul 1. Aile Mahkemesi, karar öncesi Soylu’nun da savunmasını aldı. Soylu, “Gergin yosma” ifadesini Salkım için değil T. T. ile R. A. isimli başka iki kadın için kullandığını öne sürdü.
4 GÜNLÜK HAPİS KARARI
Savunmaya itibar etmeyen mahkeme Soylu hakkında 4 günlük zorlama hapsi verdi. Mahkeme, kararın infazı için dosyayı savcılığa gönderdi. Soylu’nun anılan karara 2 hafta içinde itiraz etme hakkı var. Eğer itiraz sonrası ret kararı çıkarsa, Soylu 4 günlüğüne cezaevine girecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle