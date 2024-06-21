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Seyhan Nehri'ni yosun kapladı: Kötü koku oluştu

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#Seyhan Nehri#Adana#Yosun
Seyhan Nehrini yosun kapladı: Kötü koku oluştu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 17:48

Adana'da kentin ortasından geçen ve merkez ilçeleri birbirinden ayıran Seyhan Nehri'nin suyu, köprü çalışması nedeniyle kesilince nehir yosunla kaplandı. Yosunların yeşile döndürdüğü nehirde, kötü koku oluştu. Bazı yerlerinde çöplerin de atıldığı yosunlar, kötü görüntü oluşturdu.

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Kentin simgelerinden olan ve Tarihi Taşköprü'nün altından geçen Seyhan Nehri’nde, Yavuzlar Köprüsü ve Yüksek Hızlı Tren hattı inşası nedeniyle su akışı zaman zaman durduruldu. Tarımsal alanlarda sulamada kullanılan nehirdeki suların çekilmesi, yosun istilasına neden oldu. Kuruyan gölde ortaya çıkan yosunlar, nehri yeşile bürüdü. Geniş alandaki boyu yaklaşık 2 metreyi bulan yosunların çeşitli bölgelerine kuşlar yuva yaptı. 9 günlük bayram tatili nedeniyle Seyhan Nehri çevresini gezmeye gelenler, yosunlarla karşılaştı. Bazı kişiler, kirli bir görüntü ve kötü koku oluştuğunu belirterek, nehirde temizlik yapılmasını istedi.

Seyhan Nehri'nin kenarına çocuklarıyla pikniğe gelen Yunus Dümez, "Bayram tatilimiz vardı. Suyun tadını çıkarmaya çalıştık. Ancak kirlilik var. Burada aslında çok güzel görüntü var. Balıkların olduğu bir alan ancak maalesef bu görüntü var. Uzak mesafede yaşıyoruz. En kısa sürede suyun bırakılmasını istiyoruz" dedi.

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Harun Aslan da Seyhan Nehri'nin Adana'nın simgelerinden olduğunu belirterek, "Yosunların temizlenmesini bekliyoruz. Yosunlar temizlenirse güzellik yeniden ortaya çıkacak. Burada sanatçılarımız geldi konserler verdi. Köprü çalışmasından dolayı sular sadece sulama kanallarına veriliyor. Akşam saatlerinde kokulara neden oluyor" diye konuştu.

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#Seyhan Nehri#Adana#Yosun

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