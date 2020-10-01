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ADANA,(DHA)
Haber Giriş: 01.10.2020 - 17:41 | Son Güncelleme:

Seyhan Belediyesi, yaşlılara çiçek ve hediye verdi

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Seyhan Belediyesi, yaşlılara çiçek ve hediye verdi
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SEYHAN Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle yaşlıları evlerinde ziyaret edip çeşitli hediyeler verdi.

Sağlık ve evde bakım hizmeti veren ekiplerle birlikte gerçekleştirilen ziyaretlerde ilk olarak Ali Dede Mahallesi'nde tek başına yaşayan 75 yaşındaki Gülşen Meral ziyaret edildi. Ziyarette Gülşen Meral'e karanfil sunularak Yaşlılar Günü kutlandı. Evde bakım ve sağlık hizmetinden de faydalanan Meral, ziyaret karşısında oldukça duygulandı. Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerine yaşamından kesitler aktaran Gülşen Meral, hediyeler ve karanfil için teşekkür etti.

Ekipler daha sonra Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan yaşlıları ziyaret etti. Ekip üyeleri, burada yaş almış Naime Alabalık'a karanfil ve hediyeler sundu. Yaşlıların talep ve önerilerini de dinleyen ekip üyeleri, Başkan Akif Kemal Akay'ın selamlarını iletti. Bu arada ilerlemiş yaşından kaynaklanan hastalıklar nedeniyle yürüyemeyen Alabalık'a da yaşamının kolaylaşması adına tekerlekli sandalye verildi.

Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyhan Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri gün boyu yaş almış vatandaşları evlerinde ziyaret ederek çiçek ve hediyelerini sundu. Yaş almış bireyler kendilerini unutmadığı için Başkan Akif Kemal Akay'a teşekkür ettiler

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