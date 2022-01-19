Seyhan Baraj Gölü'nün seviyesi yükseldi! Sevgi Adası’nın yolu suya gömüldü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
MSB devreye girdi: Kar esareti 54 yıl sonra ilkMSB devreye girdi: Kar esareti! 54 yıl sonra ilk#Kar
Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAPOmicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP#Omicron
Yusuf Yazıcı imzayı attı, yerine gelen isim şaşırttıYusuf Yazıcı imzayı attı, yerine gelen isim şaşırttı!#Transfer
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhtarlara maaş müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhtarlara maaş müjdesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İstanbul için art arda kar yağışı uyarıları: Yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek Kuvvetli olacakİstanbul için art arda kar yağışı uyarıları: Yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek! Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Kâbus senaryosu gerçek oldu: Topyekûn işgalKâbus senaryosu gerçek oldu: Topyekûn işgal! #RUSYA
Tosuncuk çıldırttı O sözleri sonrası salonu terk ettiler'Tosuncuk' çıldırttı! O sözleri sonrası salonu terk ettiler#Tosuncuk
Kritik karar yarın Merkez Bankası ne yapacak İşte beklentiler...Kritik karar yarın! Merkez Bankası ne yapacak? İşte beklentiler...#Merkez Bankası
ABD stokları açtı, herkese ücretsiz dağıtılacak İşte Bidenın yeni planı...ABD stokları açtı, herkese ücretsiz dağıtılacak! İşte Biden'ın yeni planı...#ABD
Ve ilk görüntü geldi... NASA uyarmıştıVe ilk görüntü geldi... NASA uyarmıştı!#Göktaşı
17 yıllık Özcan Deniz efsanesi Yeniden gündemde...17 yıllık Özcan Deniz efsanesi! Yeniden gündemde... #Hukuk Efsaneleri
Galericiler Sitesinde çatı çöktü, araçlar kullanılmaz hale geldi 7 milyon TLlik zararGalericiler Sitesi'nde çatı çöktü, araçlar kullanılmaz hale geldi! 7 milyon TL'lik zarar#Malatya
Acun Ilıcalıdan dengeleri değiştirecek teklif Volkan Demirelin hoşuna gitmeyecekAcun Ilıcalı'dan dengeleri değiştirecek teklif! Volkan Demirel'in hoşuna gitmeyecek#Transfer
Çıplak görüntüleri dünyaya yayılmıştı: Gözüne far tutulmuş tavşan gibiÇıplak görüntüleri dünyaya yayılmıştı: Gözüne far tutulmuş tavşan gibi#Prens Harry
Survivor Atakan oyun kaybetti... Oğlu Aslan gözyaşlarına boğulduSurvivor Atakan oyun kaybetti... Oğlu Aslan gözyaşlarına boğuldu!#Çağan Atakan Arslan
HABERLERGündem Haberleri

Seyhan Baraj Gölü'nün seviyesi yükseldi! Sevgi Adası’nın yolu suya gömüldü

#ADANA#Seyhan Baraj Gölü#Sevgi Adası

Adana’da Seyhan Baraj Gölü’ndeki Sevgi Adası'na giden yol, yağışlarla birlikte su seviyesinin artmasıyla yeniden kapandı.

Haberin Devamı

Yaz aylarında yağışın az olması ve kuraklık nedeniyle Seyhan Baraj Gölü’nde su seviyesi de düştü. Suların, kıyıdan yaklaşık 500 metre kadar çekilmesiyle, gölün ortasındaki Sevgi Adası’na bağlantı sağlayan yol da ortaya çıktı. Normalde kayık ve sandallarla gidilen adaya, halk yaz boyu araçlarıyla ya da yürüyerek gitti. Bazı kişiler de fotoğraf çektirip bu anları ölümsüzleştirdi. Seyhan Baraj Gölü’ndeki su seviyesi, ocak ayında başlayan yağışlarla arttı. Sevgi Adası’na yürünen yol, su seviyesi yükselince yeniden suyla kaplandı.

Seyhan Baraj Gölünün seviyesi yükseldi Sevgi Adası’nın yolu suya gömüldü

DOLULUK ORANI ARTTI

Devlet Su İşleri (DSİ) 6’ncı Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Çatalan Barajı'ndaki doluluk oranı aralık ayında yüzde 69 iken, ocak ortasında yüzde 77’ye yükseldi. Seyhan Barajı’nın doluluk oranı ise yüzde 44’ten yüzde 49'a çıktı, su miktarı 408 milyon metreküp oldu.

Haberin Devamı

Göl kıyısındaki Adnan Menderes Bulvarı’nda yürüyüşe çıkan Sergül Çetin (27), havanın güzel olmasını fırsat bildiğini belirterek, "Uzun süredir yağmur yağmıyordu. Bu hafta güzel yağmur yağdı. Barajlarımız ise gözle görülür yükseldi. Daha önceki aylarda su seviyesi çok gerideydi. Sevgi Adası'na yürüyerek ve araçlarla gidilebiliyordu. Şu anda çok şükür, eski haline döndü. Biraz daha yağmur yağarsa gölümüz eskisi gibi olacak inşallah. Gölümüzün eski manzarasını çok özledik" dedi.

Gözden Kaçmasın

Tarsus-Adana-Gaziantep karayolunda trafik durdu: 2 bin 900e yakın kişi kurtarıldıTarsus-Adana-Gaziantep karayolunda trafik durdu: 2 bin 900'e yakın kişi kurtarıldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ADANA#Seyhan Baraj Gölü#Sevgi Adası

BAKMADAN GEÇME!

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

#Omicron
Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga

BAKMADAN GEÇME!

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

#Omicron
Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga