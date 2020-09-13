MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSeyhan Baraj Gölü'nde kadın cesedi bulundu
GeriGündem Seyhan Baraj Gölü'nde kadın cesedi bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 20:17 | Son Güncelleme:

Seyhan Baraj Gölü'nde kadın cesedi bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seyhan Baraj Gölü'nde kadın cesedi bulundu
Abone Olgoogle-news

ADANA'da, Seyhan Baraj Gölü'nde bir kadına ait ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin Seldağ G.'ye (30) ait olduğu belirlendi.

Yüreğir ve Seyhan ilçelerini bağlayan, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) baraj seddinde otomobiliyle ilerlerken yol kenarında kadın çantası gören bir vatandaş şüphelenerek aracından inip göle baktı. Gölde hareketsiz bir kadın gören vatandaş, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen su altı polisi, kadını sudan çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlerken, polis ekipleri de kimliğinin Seldağ G. olduğunu saptadı. Seldağ G.'nin cesedi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seyhan Baraj Gölünde kadın cesedi bulundu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle