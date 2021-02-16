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Gündem
Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 12:14 | Son Güncelleme:

Seydişehir'de kar kalınlığı, 20 santim oldu

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Seydişehir'de kar kalınlığı, 20 santim oldu
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KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kar kalınlığı, 20 santimetreye kadar ulaştı. Görüş uzaklığının zaman zaman sıfıra düştüğü Konya- Antalya yolunda ise kamyon ve TIR gibi araçların geçişine izin verilmiyor.

Seydişehir'de gece saatlerinde başlayan yağışla kar kalınlığı, 20 santimetreye çıktı. Konya- Antalya yolunda ise fırtına ve tipi nedeniyle sürücüler için görüş uzaklığı zaman zaman sıfıra kadar düşüyor. Polis ekiplerince yolda kamyon ve TIR gibi araçların geçişine izin verilmiyor. Karayolları ekipleri de yolda temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Seydişehir Belediyesi ekipleri ise ilçe merkezinde kar temizleme çalışması yürütüyor.

Seydişehirde kar kalınlığı, 20 santim oldu

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