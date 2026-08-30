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Seydikemer'den Kaş'a sıçrayan yangında acı bilanço: Ağaçlarıma evlatlarımdan çok emek vermiştim

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Orman#Yangın
Seydikemerden Kaşa sıçrayan yangında acı bilanço: Ağaçlarıma evlatlarımdan çok emek vermiştim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 09:18

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında başlayıp rüzgarın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan ve ekiplerin yoğun müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınan yangının ardından hasarın boyutu ortaya çıktı. Kaş'ın Palamut köyünde yapıların, seraların ve tarım alanlarının yüzde 80'e yakınının zarar gördüğü bölgede evi ve yüzlerce ağacı küle dönen Ramazan Sarı, "Dört evlat büyüttüm. O ağaçlara evlatlarımdan fazla önem vermiştim" diyerek yaşadığı çaresizliği anlattı.

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Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında dün saat 10.30 sıralarında başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Saklıkent Kanyonu yakınından ilerleyen alevler, dereyi aşarak Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarına ulaştı. Gün içerisinde yangına 4 uçak, 16 helikopter, 153 arazöz, 6 iş makinesi ve 938 personelle havadan ve karadan müdahale edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD, STK'lara bağlı arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.

Seydikemerden Kaşa sıçrayan yangında acı bilanço: Ağaçlarıma evlatlarımdan çok emek vermiştim

Rüzgarın etkisini büyük ölçüde kaybettiği bölgede yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının ardından zarar gören ev, ahır, sera ve bahçelerde hasarın boyutu ortaya çıkmaya başlarken, ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayarak Antalya Kaş'a sıçrayan yangın, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin de yangın bölgesindeki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, can kaybı ve yaralanma ihbarı bulunmadığını, çok sayıda sera ile bazı evlerin yandığını bildirdi.

Seydikemerden Kaşa sıçrayan yangında acı bilanço: Ağaçlarıma evlatlarımdan çok emek vermiştim

"ALEVLER SANİYELER İÇİNDE GELDİ"

Yangında buğdayı, arpası, yemleri ve iki ahırı yanan, bir ineği de telef olan Ramazan Güzel, alevlerin kısa sürede bölgeyi sardığını belirterek, "Alevler saniyeler içinde geldi, bizi burada ortaya aldı geçti. Buğdaylarımız, arpalarımız, yemlerimiz, iki tane ahırımız yandı, bir tane ineğimiz telef oldu. Şükür canımız sağ. Evlerimizi kurtardık" dedi.

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Seydikemerden Kaşa sıçrayan yangında acı bilanço: Ağaçlarıma evlatlarımdan çok emek vermiştim

"EVİM KOMPLE GİTTİ"

Yangında evi yanan Ramazan Sarı ise alevlerin çok kısa sürede köye ulaştığını anlatarak, "Yapacak bir şey yok, Allah'tan geldi. Muğla sınırından atladı, komple bu köyü sardı. Köyün altını üstünü sardı, her yer ateş çemberi altında kaldı. Evim komple gitti, bir şey alamadık. Bir çamaşır sepeti alabildim, 2-3 battaniye alabildim arabaya. Evin önünde bir araba vardı, o arabayı kurtardım. Allah'tan geldi, 15 dakikanın içinde bu köye geçti yangın. Her yere sıçradı. 200 civarında zeytinim gitti. Evin yan taraflarında mandalina, portakal ağaçlarım vardı, onlar da komple gitmiş. Dört evlat büyüttüm. O ağaçlara evlatlarımdan fazla önem vermiştim" diye konuştu.

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Seydikemerden Kaşa sıçrayan yangında acı bilanço: Ağaçlarıma evlatlarımdan çok emek vermiştim

"PALAMUT KÖYÜ'NÜN YÜZDE 70 İLA 80'İ ZARAR GÖRDÜ"

Palamut Mahalle Muhtarı Ramazan Güzel ise yangının Seydikemer yönünden geldiğini belirterek, "Yangın, saat 11.00 sıralarında yakın komşumuz Seydikemer'den bölgemize ulaşan kozalakların 5-6 farklı noktaya sıçramasıyla başladı. Alevler yaklaşık bir saat içinde köye kadar ulaştı. Palamut Köyü'nün yüzde 70 ila 80'i zarar gördü. Seralarımız, zeytin ağaçlarımız, evlerimiz, ahırlarımız yandı. Köylülerimizin seralara diktiği fidanlar bile tamamen zarar gördü. Ev ve ahır olmak üzere 25'e yakın yapımız yandı; bunların büyük bölümünü ahırlar oluşturuyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kayıplarımız var. Bölgemiz aynı zamanda villaların yoğun olduğu bir yer. Yangın nedeniyle villa müşterilerimiz de bölgeden ayrıldı. Bölgemizde daha önce bu büyüklükte bir yangın görmedim. Her şeyden önce ormanlarımızı kaybettik. Bu ormanlar kısa sürede yeniden yetişmiyor" ifadelerini kullandı.

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#Muğla#Orman#Yangın

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